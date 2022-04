Cães que seguem dietas vegan têm menos problemas de saúde, diz estudo

Um estudo da Universidade de Winchester inquiriu os donos de 2536 cães com dietas vegan , convencionais e à base de carne crua. Concluiu-se que 49% dos cães que tinham uma dieta convencional sofriam de algum problema de saúde, contra 43% que consumiam carne crua e 36% vegan . Problemas de peso podem ser um factor importante.

Dietas vegan podem ser benéficas — e bastante mais saudáveis que as convencionais — para os cães. A conclusão é de um estudo da Universidade de Winchester, no Reino Unido, liderado por Andrew Knight, que interrogou os donos de 2536 cães, para perceber a ligação entre a dieta dos animais e o seu estado de saúde.

Durante mais de um ano, os investigadores acompanharam, através de inquéritos, os efeitos de uma dieta convencional à base de carne, uma dieta vegan e uma à base de carne crua em diferentes cães. Mais de metade dos animais era alimentada com uma dieta convencional, cerca de um terço com carne crua e 13% com uma dieta vegan.

Os inquéritos foram colocados aos donos e incluíam questões como o número de visitas ao veterinário, o uso de medicação, perguntas relacionadas com problemas de saúde específicos dos cães e sobre 22 doenças comuns.

A análise estatística dos questionários mostrou que, de forma geral, cães com dietas convencionais à base de carne eram menos saudáveis do que aqueles que se alimentam à base de carne crua ou têm uma dieta vegan. Em números: 17% dos cães com dietas convencionais faziam quatro ou mais visitas ao veterinário durante o ano, contra apenas 9% dos vegan e 8% dos que se alimentam de carne crua.

Publicado na revista Plos One, o estudo Vegan versus meat-based dog food: Guardian-reported indicators of health concluiu ainda que quase metade dos cães que praticavam uma dieta convencional não precisavam de uma rotina de medicação; mas, no caso dos vegan, apenas um terço precisava. A investigação indica ainda que 49% dos cães que tinham uma dieta convencional sofriam de algum problema de saúde. No caso dos que se alimentavam de carne crua eram 43%; os vegan eram 36%.

Sendo um estudo à base de inquéritos, não foi possível aferir os motivos que justificam estes números, mas Andrew Knight acredita que os problemas de peso podem ser um importante factor: “Um dos problemas de saúde mais comum dos cães é o excesso de peso ou a obesidade, e as dietas à base de carne têm mais calorias”, disse, citado pelo The Guardian. “Também conhecemos os malefícios associados ao consumo excessivo de carne e produtos lácteos nas pessoas e, normalmente, são usados os mesmos ingredientes.”

Na verdade, a investigação começou por mostrar que os cães que se alimentam de carne crua eram mais saudáveis do que os vegan, mas os investigadores não deram essa conclusão como definitiva, uma vez que os cães que participaram no estudo e comiam carne crua eram “significativamente mais novos” do que os vegan, explicam em comunicado.

Mais ainda, os cães que tinham uma dieta à base de carne crua eram menos prováveis de serem levados ao veterinário — mas se, numa fase inicial, os investigadores acreditavam que isto se devia ao facto de serem saudáveis, uma análise posterior acabou por mostrar que era menos provável que os donos destes animais procurassem aconselhamento veterinário. Por isso, dizem os investigadores, é necessária mais investigação para perceber se a dieta à base de carne crua pode ser mais benéfica do que a vegan — até porque estudos anteriores ligaram o consumo de carne crua a maior risco de agentes patogénicos e deficiências nutricionais.

“Acreditamos que o nosso estudo de 2536 cães é, de longe, o maior publicado até à data que explora os efeitos das dietas carnívoras e vegan nos cães. Analisou um conjunto de dados objectivos, bem como as opiniões dos donos e as consultas dos veterinários. Revelou que a dieta mais saudável e menos prejudicial para os cães é a vegetariana”, referem os investigadores.

Mas apesar de muitos donos começarem a apostar numa dieta vegan, há quem tenha dúvidas. Justine Shotton, presidente da Associação Veterinária Britânica, disse ao Guardian: “Há muita investigação a acontecer no campo das dietas vegan para cães, e este estudo acrescenta evidências às suas vantagens. Contudo, há falta de dados robustos relativos às consequências de alimentar cães ao longo dos anos à base de uma dieta vegan. Por isso, estamos ansiosos por mais estudos que nos mostrem se isto pode satisfazer as necessidades nutricionais dos cães a longo prazo.”