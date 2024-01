Quando é que está muito frio para nossos animais?

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, a médica veterinária Sara Coelho explica como podes ajudar o teu cão ou gato a manter-se quente no Inverno.

Não há uma temperatura específica que lhes provoque frio, mas é certo que o vão sentir (mesmo os que usam roupa). Os cães com camadas de pêlo mais finas, como os pinschers, os chihuahuas e os dobermanns, vão sentir mais as baixas temperaturas de Portugal do que um samoieda e, neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, a médica veterinária Sara Coelho explica o que podes fazer para os manteres quentes.

Mas antes disso, há um mito prestes a ser desmistificado: o facto de o animal ter as orelhas ou as patas frias nem sempre significa que está com frio. Pode é estar associado a um problema de saúde, como má circulação do sangue.

Por outro lado, se estiver a tremer ou, no caso dos cães, deitado com o focinho perto da cauda é porque tem frio. Nesses casos, podes cobri-lo com mais umas mantas ou ligar o aquecedor perto dele. As botijas de água quente são proibidas já que podem facilmente queimar-lhes a pele.

Os gatos são mais independentes e vão sempre procurar os locais mais quentes da casa, como a cozinha ou a torre do teu computador se estiver ligada.

