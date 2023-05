Cuidado com o Pet. O meu animal tem alergias. Como posso ajudar?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Conversámos com uma veterinária para saber quais são os sintomas e o tratamento para as alergias.

Tal como os humanos, os cães e os gatos também podem ser alérgicos ao pólen ou à relva, mas a lista é vasta, e costumam acontecer principalmente na Primavera e no Verão. A manifestação alérgica mais comum chama-se atopia e acontece quando a barreira da pele do animal fica mais exposta aos alérgenos.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, estivemos à conversa com a médica veterinária Sara Coelho, do Hospital Veterinário de Montenegro, no Porto, que nos explicou quais são os sintomas das alergias sazonais e os tratamentos indicados.

Segundo a veterinária, bulldog francês, pastor alemão e labrador são as raças de cães mais propensas a sofrerem da doença. Contudo, não é possível afirmar se afecta mais os cães ou os gatos.

“A alergia desenvolve-se quando há exposição repetida a um determinado estímulo. Um gato que não sai de casa não tem a mesma exposição ao pólen do que um cão que vai à rua três ou quatro vezes por dia”, adianta.

