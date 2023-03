Cuidado com o Pet. Gatos e plantas: como posso ter os dois em casa?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Conversámos com uma especialista em plantas para sabermos que estratégias utilizar para afastarmos os gatos.

Os gatos adoram morder plantas (até as de plástico) e conseguir ter os dois no mesmo espaço pode ser difícil. As que têm as folhas pontiagudas costumam ser as preferidas destes animais — e também as mais tóxicas — por isso, é importante que estejam em locais de difícil acesso.

Antúrios, lírio da paz, aloé vera, jarros ou azevinho são algumas das plantas prejudiciais para estes animais e que podem, inclusive, ser letais para estes felinos.

Para este episódio do podcast Cuidado com o Pet, conversamos com Joana Carvalho, médica e autora do blogue Variegato Plants, que começa por explicar que conseguir que plantas e gatos convivam sem problemas é possível se existirem certos cuidados.

Pendurar as plantas em sítios altos ou pô-las numa divisão em que os animais não consigam entrar são algumas das dicas. E para quem tem gatos que gostam de esgravatar a terra dos vasos, utilizar pedras ou cascas de citrinos ajuda a mantê-los afastados.

“Os gatos são teimosos e levam sempre a ideia que têm mais além. A forma mais eficaz é dar-lhes uma planta que não seja tóxica como a erva-dos-gatos”, adianta Joana Carvalho.

Da mesma forma, acrescenta, fazer com que os felinos “percam o interesse nas plantas” também é possível se os donos os mantiverem entretidos com outros objectos.

