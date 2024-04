Vasco Lourenço: “No mundo ocidental, o 25 de Abril está a ser uma referência democrática”

A duas semanas do 50.º aniversário do 25 de Abril, Vasco Lourenço anda num virote: desdobra-se em entrevistas — já contabilizava 50 —, em sessões de zoom com escolas e em inaugurações de exposições. O coronel que preside à Associação 25 de Abril refere que o interesse pela Revolução dos Cravos está relacionado com o momento de ascensão dos populismos e as ameaças aos regimes democráticos. De meios de comunicação de várias latitudes vêm pedidos de entrevistas. Anota, no entanto, que não chegaram da China nem e da Rússia.

