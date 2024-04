Irão responderá ao “nível máximo” se Israel agir contra os seus interesses

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão deixa aviso a responsávieis israelitas

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, afirmou na sexta-feira que o Irão responderá de imediato e ao "nível máximo" se Israel agir contra os seus interesses.

"Se Israel quiser fazer outro aventureirismo e agir contra os interesses do Irão, a nossa próxima resposta será imediata e ao nível máximo", disse Amirabdollahian, falando através de um tradutor, numa entrevista à NBC News, citada pela agência Reuters. "Mas se isso não acontecer, então estamos feitos. Estamos concluídos", disse ele

As declarações do responsável iraniano surgem depois dos relatos de um ataque israelita no Irão na madrugada de sexta-feira, na cidade de Isfahan, onde está localizada uma centra de enriquecimento de urânio.