Base militar iraquiana atacada. EUA negam autoria do bombardeamento que causou pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas após ataque a uma base militar no centro do Iraque. EUA já negaram ter realizado “ataques aéreos”.

Uma base militar no centro do Iraque, com tropas do Exército e antigos paramilitares pró-Irão de Hachd al-Chaabi, integrados nas forças regulares, foi esta sexta-feira, 19 de Abril, alvo de um bombardeamento que causou pelo menos um morto, adiantaram duas fontes de segurança. Um oficial militar e uma autoridade do Ministério do Interior iraquiano não conseguiram identificar os responsáveis por este bombardeamento aéreo, que teve como alvo a base de Kalso, na província da Babilónia, noticiou a agência France-Presse (AFP). Estas fontes também não conseguiram confirmar imediatamente se o ataque foi executado por drones.

A autoridade do Ministério do Interior relatou que o ataque provocou “um morto e oito feridos” entre as forças da base militar. Por sua vez, o oficial militar relatou três feridos entre militares iraquianos.

“Há explosões nos armazéns que albergam os equipamentos devido aos bombardeamentos”, frisou esta fonte, que falou sob a condição de anonimato. “Um incêndio ainda assola algumas áreas e a busca pelos feridos continua”, acrescentou.

A fonte do Ministério do Interior garantiu que o atentado teve como alvo a Direcção de Veículos Blindados de Hachd al-Chaabi. “A explosão afectou equipamentos, armas, veículos”, detalhou. Fontes de segurança iraquianas citadas pela agência Efe referiram que o ataque ocorreu na base de Kalso, cerca de 80 quilómetros a sul da capital iraquiana, que acolhe combatentes das Forças de Mobilização Popular do Iraque, bem como militares e polícias iraquianos.

Os Estados Unidos negam ter efectuado "ataques aéreos" no Iraque na sexta-feira, anunciou o Comando Militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom). "Estamos cientes de relatos de que os Estados Unidos realizaram ataques aéreos no Iraque [na sexta-feira]. Esta informação é falsa", escreveu o Centcom na rede social X (antigo Twitter), referindo-se ao bombardeamento da base militar iraquiana.

Hachd al-Chaabi, uma coligação paramilitar, é parte integrante do aparelho de segurança oficial iraquiano colocado sob a autoridade do primeiro-ministro. Mas esta instituição reúne várias facções armadas pró-Irão, algumas das quais também realizaram ataques, no Iraque e na Síria, contra soldados norte-americanos destacados como parte de uma coligação internacional antijihadista.