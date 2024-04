PS chumba IRS de Montenegro? Impossível

Se o Parlamento aprovar a descida do IRS tal como o Governo a desenhou na proposta de lei que aprovou esta sexta-feira no Conselho de Ministros, haverá alterações nas taxas do primeiro ao oitavo escalões de rendimento relativamente à tabela que está em vigor neste momento. Votará o Partido Socialista a favor da redução de impostos proposta pelo Governo de Luís Montenegro?

