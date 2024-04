Homem tenta imolar-se em frente ao tribunal onde Trump está a ser julgado

Incidente aconteceu após o fim da selecção do júri no tribunal de Nova Iorque onde o ex-Presidente dos EUA está a ser julgado por fraude.

Um homem tentou imolar-se no exterior do tribunal de Nova Iorque onde decorre o julgamento do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, acusado de fraude com o intuito de interferir na eleição presidencial de 2016, informou esta sexta-feira a CNN.

Segundo a estação norte-americana, o homem terá entrado no parque situado do outro lado da rua do tribunal, atirando panfletos para o ar, disse responsável da polícia nova-iorquina. Em seguida, tirou algo de uma mochila — não ficou imediatamente claro qual era o objecto em questão — e pegou fogo a si próprio.

Ainda segundo a CNN, pelo menos uma pessoa utilizou um extintor para tentar apagar o fogo, tendo o homem recebido cuidados médicos antes de ser retirado do local. Uma testemunha no local, que se identificou como Dave, sem dar o apelido, disse que começou por ouvir o homem a atirar panfletos para o ar, depois viu-o a molhar-se com uma lata e a pegar fogo a si próprio. “Nessa altura, eu disse: ‘O que é que eu vou ver?’, disse a testemunha à Reuters, acrescentando que o homem ardeu durante vários minutos.

De acordo com outra testemunha ouvida pela Reuters, o cheiro a fumo e a carne queimada permaneceu na praça pouco depois do incidente.

A polícia isolou rapidamente o local e, nas proximidades, era visível um panfleto que se referia a “milionários malvados” e apelava às pessoas para “exporem esta corrupção”.

O tribunal situado no centro de Manhattan, fortemente guardado pela polícia, atraiu uma multidão de manifestantes e espectadores na segunda-feira, o primeiro dia do julgamento, embora as multidões tenham diminuído desde então.

Dave, a primeira testemunha, disse à Reuters que vários manifestantes pró-Trump do lado de fora do tribunal se dispersaram quando o homem pegou fogo a si próprio. A testemunha falou com as mãos a tremer e disse que ficou em choque.

O incidente ocorreu pouco depois de terminada a selecção do júri para o julgamento de Donald Trump, abrindo caminho para que os promotores e os advogados de defesa façam as alegações iniciais na próxima semana, num caso relacionado com o pagamento de dinheiro para silenciar uma antiga actriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, que ameaçava denunciar em público que o então candidato do Partido Republicano à Casa Branca tinha mantido com ela uma relação extraconjugal uma década antes

Os 12 jurados, juntamente com seis suplentes, irão analisar as provas num julgamento inédito para determinar se o ex-Presidente dos Estados Unidos é culpado de violar a lei.