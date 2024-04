Linha de Cascais sem comboios entre Oeiras e Cascais no domingo ao início de manhã

Nesse dia não haverá serviço rodoviário de substituição, ao contrário do que tem acontecido durante as obras da linha.

A circulação ferroviária na Linha de Cascais vai estar interditada no troço Oeiras - Cascais no próximo domingo entre as 5h30 e as 8h40 e não haverá transbordo rodoviário. A informação foi divulgada esta sexta-feira pela Infra-estruturas de Portugal (IP), acrescentando que o encerramento temporário à circulação se deve às obras de modernização da linha.

Desde meados de Março que a circulação no troço entre Oeiras e Cascais está suspensa no período nocturno todos os dias e ainda nos primeiros comboios da manhã durante os fins-de-semana. Existem autocarros a fazer a ligação entre as estações, mas, na nota de imprensa desta sexta, a IP sublinha que, na interrupção do próximo domingo, "não será assegurado o transporte rodoviário alternativo".

"Agradecemos a melhor compreensão para os eventuais transtornos que a interdição pontual da circulação ferroviária possa provocar, sendo esta necessária para permitir a continuação dos trabalhos em execução, de melhoria dos níveis de qualidade, eficiência e segurança do serviço de transporte público ferroviário na Linha de Cascais", explicou ainda.

Além das obras, que já levaram a cortes de comboios semelhantes no troço entre Cais do Sodré e Algés, a circulação na Linha de Cascais também tem estado condicionada devido a um incêndio numa subestação eléctrica, no Cais do Sodré, a 19 de Março.

Desde essa data, a oferta está mais reduzida e os comboios efectuam paragem em todas as estações, ao contrário do que acontecia antes nas horas de ponta. A CP indicou à Lusa, no início de Abril, que neste momento circulam seis comboios durante a hora de ponta e três por hora fora deste período.

As causas do incêndio, segundo explicou a mesma fonte, "não estão relacionadas com as obras de modernização da Linha de Cascais, que se encontram em curso, nem prejudicam o normal decurso destes trabalhos, que decorrem nesta fase entre os concelhos de Oeiras e Cascais".