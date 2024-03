Circulação de comboios na Linha de Cascais suspensa devido a avaria

Avaria eléctrica no Cais do Sodré obriga a suspender circulação na Linha de Cascais até Algés. Não se sabe quando é que a circulação será retomada.

A circulação de comboios na Linha de Cascais está suspensa esta terça-feira desde as 8h10 entre as estações do Cais do Sodré e Algés devido a uma avaria numa subestação eléctrica, disse à Lusa fonte da Infra-estruturas de Portugal (IP). Fonte da IP adiantou que em causa está uma avaria no Cais do Sodré, em Lisboa.

A mesma fonte disse ainda, por volta das 9h, que está a ser avaliada a extensão da avaria, não havendo para já uma previsão sobre quando a circulação será retomada.

A Linha de Cascais liga Lisboa a Cascais, no mesmo distrito, passando também pelo concelho de Oeiras (onde se localiza a estação de Algés).