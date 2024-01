Homem sobe para cobertura do Aeroporto de Lisboa. PSP cria perímetro de segurança

Alerta dado às 10h47. Homem será cidadão retido num espaço equiparado ao Centro de Instalação Temporária do aeroporto.

Um homem, com cerca de 30 anos, encontra-se na cobertura do Aeroporto de Lisboa, na zona das chegadas, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, tendo a PSP criado um perímetro de segurança naquela zona.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado cerca das 10h47 desta segunda-feira para uma ocorrência na Alameda das Comunidades Portuguesas, em Lisboa, onde se localiza o aeroporto Humberto Delgado.

Segundo a mesma fonte, as informações do que se passa e terá levado o homem a subir à cobertura "são escassas", encontrando-se neste momento a realizar a "rendição de meios", pelo que não soube adiantar quantos operacionais estavam no local.

Entretanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) criou um grande perímetro de segurança na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa, depois de o homem ter subido ao telhado.

A CMTV noticiou ao início da tarde que a PSP tinha montado um perímetro de segurança no Aeroporto de Lisboa devido à presença de um homem no telhado da infra-estrutura.

De acordo com a estação de televisão, trata-se de um cidadão estrangeiro que estava retido num espaço equiparado ao Centro de Instalação Temporária do aeroporto.

Segundo a CMTV, a situação "não está a congestionar o tráfego aeroportuário", embora o acesso à zona esteja condicionado.

A Lusa tentou sem sucesso contactar a PSP para obter mais informações.