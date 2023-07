O limbo de quem espera no Centro do SEF no aeroporto de Lisboa: “Quem tem a sua liberdade preza-a”

O PÚBLICO visitou o Centro do SEF do aeroporto de Lisboa, que se destina a acolher, temporariamente, cidadãos estrangeiros ou apátridas com recusa de entrada ou por decisão judicial.

Destino: Portugal. Quando entrou num voo na Guiné-Bissau rumo ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Domingas (nome fictício) depositou o seu futuro nas mãos da sorte. Tinha um plano: ia seguir os passos da irmã mais velha, que chegara oito anos antes e que fez do país casa. Uma vez em Lisboa, poderia arranjar trabalho, encontrar um lar. Ter um futuro. Era nisso que acreditava a mulher de 41 anos. Chegou a crer que iria passar a fronteira com uma identificação que não era a sua, mas antes a da irmã. As esperanças saíram goradas quando, no momento da chegada, foi barrada pelas autoridades e subsequentemente encaminhada para o Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa (EECIT-L). Lá, encontrou outras nove pessoas a quem, tal como a ela, foi negada a entrada em Portugal, ou então que estão ali por determinação judicial.