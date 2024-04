Em família, de cravos ao peito e com a terra no coração

Com as festas de Abril e dos monumentos, há espaço para espreitar o BioBlitz, o novo museu de Grândola, Vila Morena, um mercado medieval, um festival de jogos de tabuleiro e outros teatros.

PASSEIOS

BioBlitz

15 a 21 de Abril

Com os primeiros cinco dias reservados à comunidade escolar, esta que é “a maior festa da biodiversidade em Portugal” dedica o fim-de-semana às famílias. A décima edição da iniciativa mantém como fio condutor o tema Descobre a Natureza do Parque de Serralves com a Lipor, abraçando também o compromisso de Proteger a Vida Terrestre, um dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável marcados na agenda das Nações Unidas.

Exposições, oficinas pedagógicas, saídas de campo, visitas orientadas, tosquia de ovelhas e espectáculos são algumas das actividades no mapa, desfiadas no sábado e domingo, entre as 10h e as 19h, no Parque de Serralves do Porto. A entrada é gratuita.

Abril Saiu à Rua - 5.0

Aliando as dimensões educativas e tecnológicas à sensibilização para a preservação e valorização do património, propõe-se um “roteiro de revisitação dos murais que marcaram as ruas de Portugal no período pós 25 de Abril”.

Com o mapa disponível numa app (web e móvel), complementado com coordenadas e descrições, a ideia passa por reinventar a revolução, criando novos murais virtuais ao gosto do utilizador e sempre em diálogo com os elementos gráficos produzidos há 50 anos. O resultado pode depois ser partilhado na plataforma e, até, projectado “numa parede de uma qualquer rua”, utilizando a realidade aumentada disponível na aplicação móvel.

Muito atractiva para jovens, mas aberta à criatividade de todas as idades, a iniciativa conta com o apoio do programa Arte pela Democracia, promovido pela Comissão Comemorativa 50 anos do 25 de Abril em parceria com a Direcção-Geral das Artes.

VISITAS

Núcleo Museológico Grândola, Vila Morena

A partir de 20 de Abril

O novo núcleo do Museu de Grândola percorre, passo a passo, a história do poema de José Afonso, transformado em canção e escolhido pelo Movimento das Forças Armadas para dar seguimento à Revolução dos Cravos. Grândola, vila morena dá o tom a uma viagem interactiva e imersiva que começa a 14 de Maio de 1964, no espectáculo dado por Zeca Afonso no salão da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, e segue caminho até aos dias de hoje.

Os visitantes são também convidados a vivenciar experiências como a de “sentar-se no escritório da Direcção-Geral da Segurança, pegar no telefone e ouvir o relatório redigido pelos agentes da PIDE que assistiram, no Coliseu de Lisboa, ao I Encontro da Canção Portuguesa, onde José Afonso cantou (…) acompanhado por milhares de vozes” ou a de recriar, num estúdio de gravação, a sua própria versão do tema e partilhá-la nas redes sociais.

A abrilhantar o espaço está ainda o mural artístico de Mariana Santos, que tem por base a fotografia de um ensaio que juntou José Mário Branco, José Afonso e Francisco Fanhais, captada por Patrick Ulmann, e que nesta instalação “aumenta à medida que se ouve o arrastar dos pés dos três cantores no saibro, tal como na canção”, assim descreve a nota de imprensa. A inauguração está marcada para sábado, às 15h, no edifício dos antigos Paços do Concelho.

FESTAS

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

17 a 21 de Abril

Assinalado no calendário a 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios estende a festa ao longo da semana, de Norte a Sul do país. Há horários alargados e entradas livres em mais de uma centena de monumentos e mais de 200 actividades alinhadas, entre visitas guiadas, concertos, artesanato, debates, workshops, dança, teatro, exposições, escape room, ateliês, caminhadas interpretativas, visitas encenadas e palestras.

Tudo inspirado no tema desta edição, Catástrofes e Conflitos à Luz da Carta de Veneza, documento adoptado em 1964 cujos princípios apontam para a importância da conservação e do restauro dos monumentos históricos, não apenas para salvaguarda da obra de arte em si, mas também do testemunho histórico que ela representa. O mapa detalhado está disponível aqui.

Mercado Medieval de Pombal

19 a 21 de Abril

No Castelo de Pombal abrem-se as portas para uma viagem à época medieval. Com os 850 Anos do Foral Templário a dar o mote a três dias de animação, o Mercado Medieval enfeita a banca com bobos, cuspidores de fogo, dançarinos, músicos, jograis, artífices, artesãos, mercadores, regatões e taberneiros, entre outros saberes, sabores e postais da época.

Sexta, das 14h às 24h; sábado, das 12h às 24h; e domingo, das 12h às 22h. A entrada é livre.

3.º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias

20 e 21 de Abril

Durante dois dias, o Salão Preto e Prata do Casino Estoril transforma-se num enorme palco de jogatanas descontraídas. Entre as 10h e as 20h (domingo até às 19h), numa organização do Instituto de Apoio à Criança, lançam-se os dados a famílias e amigos que queiram participar num evento “lúdico e de puro lazer”, onde podem conhecer e experimentar uma série de jogos de tabuleiro, deste e de outros tempos. A entrada custa 2€, sendo gratuita até aos 18 anos.

MÚSICA

Zeca Afonso, o Rapaz de Cravo ao Peito

20 de Abril

Em Coimbra, o Salão Brazil cede o palco a um concerto para a infância inspirado nos tons de Abril. Vânia Couto, Buga Lopes e Constança Ochoa, em parceria com a Associação José Afonso e a Editora Barca do Inferno, contam e cantam histórias de Zeca, artista com lugar reservado na nossa democracia e liberdade, relembrando a importância da Revolução dos Cravos. Sábado, às 11h, com bilhetes a 5€. M/5

Foto Zeca Afonso, O Rapaz de Cravo ao Peito Nilce Carvalho

TEATRO

eRrAdO

20 de Abril

Co-assinada por Raimundo Cosme, com música de Conan Osiris e cenografia de Sara & André, a peça da Plataforma285 assume-se como um “elogio ao erro”, num espaço onde importa experimentar e não cumprir um objectivo concreto. Pintar fora das linhas, escrever palavras que não existem e cantar em línguas inventadas são apenas alguns dos exemplos deste lugar seguro para errar. Dirigida a maiores de três anos, apresenta-se no Teatro Aveirense (Aveiro), sábado, às 16h (3€).

Antiprincesas: Catarina Eufémia

20 a 21 de Abril

Cláudia Gaiolas estreia mais um capítulo da sua colecção dedicada a homenagear mulheres que marcaram a História.

No cardápio de “mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo”, já constavam Frida Kahlo, Carolina Beatriz Ângelo, Clarice Lispector, Leonor Marquesa de Alorna, Juana Azurduy e Antónia Rodrigues. Agora, junta-se-lhes Catarina Eufémia, a camponesa alentejana que “enfrentou os poderosos e nunca deixou de cantar”.

Com o cunho do Teatro Meia Volta e à boleia do programa Festas de Abril, a peça vai a cena no Parque José Gomes Ferreira, na Mata de Alvalade (Lisboa), sábado, às 11h e 16h, e domingo, às 11h. A entrada é livre. M/6

Romance da Raposa

20 e 21 de Abril

Teresa Gafeira adapta e encena as aventuras da raposa do romance homónimo de Aquilino Ribeiro. A fábula versa sobre uma raposa “muito esperta e comilona” e é contada pela Companhia de Teatro de Almada no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, com sessões ao sábado, às 16h, e ao domingo, às 11h. Bilhetes entre 5€ e 10€. M/3