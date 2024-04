Fósseis de uma serpente colossal descobertos numa mina na Índia

Fósseis de vértebras descobertas numa mina de lenhite são os restos mortais de uma das maiores serpentes que alguma vez existiram, um monstro estimado em 15 metros de comprimento –​ mais comprido do que um T-rex – que rondava pelos pântanos da Índia há cerca de 47 milhões de anos.

Os cientistas anunciaram, nesta quinta-feira, que recuperaram 27 vértebras da serpente, incluindo algumas ainda na mesma posição em que estariam quando este réptil sem membros estava vivo. A serpente, a que deram o nome científico de Vasuki indicus, ter-se-ia assemelhado a uma grande pitão dos nossos dias e não teria sido venenosa.

A mina está situada na zona de Panandhro, no distrito de Kutch, no estado do Gujarat, na parte ocidental da Índia. A lenhite é um carvão.

“Considerando o seu grande tamanho, a Vasuki era um predador de emboscada lento que subjugava as suas presas através de constrição, tal como as anacondas e as pítons. Esta serpente vivia num pântano perto da costa, numa altura em que as temperaturas globais eram mais elevadas do que actualmente”, disse Debajit Datta, investigador de pós-doutoramento em paleontologia no Instituto Indiano de Tecnologia de Roorkee e principal autor do estudo publicado na revista Scientific Reports.

Devido à natureza incompleta dos restos mortais da Vasuki, os cientistas estimaram o comprimento de 11 a 15 metros e uma tonelada de peso.

Vasuki, nome do rei-serpente associado a Xiva, divindade do hinduísmo, rivaliza em tamanho com outra enorme serpente pré-histórica chamada Titanoboa, cujos fósseis foram descobertos numa mina de carvão no Norte da Colômbia, conforme anunciado em 2009. A Titanoboa, estimada em 13 metros de comprimento e 1,1 toneladas, viveu há 58 a 60 milhões de anos. A píton reticulada é a maior serpente existente, medindo seis a nove metros.

“O comprimento estimado do corpo da Vasuki é comparável ao da Titanoboa, embora as vértebras da Titanoboa sejam ligeiramente maiores do que as da Vasuki. No entanto, nesta altura, não podemos dizer se a Vasuki era mais maciça ou mais esguia do que a Titanoboa”, afirmou o paleontólogo Sunil Bajpai, co-autor do estudo e também do Instituto Indiano de Tecnologia de Roorkee.

Estas enormes serpentes viveram durante a era Cenozóica, que começou após o fim da era dos dinossauros, há 66 milhões de anos. Talvez o maior Tyrannosaurus rex conhecido seja um exemplar chamado Sue, que se encontra no Museu Field em Chicago, com 12,3 metros de comprimento, embora, obviamente, os T-rex fossem mais maciços do que estas serpentes.

A maior vértebra da Vasuki tinha 11,1 centímetros de largura. A Vasuki parece ter tido um corpo largo e cilíndrico, com cerca de 44 centímetros de largura. O crânio não foi encontrado.

“​A Vasuki era um animal majestoso”, disse Debajit ​Datta. “Pode muito bem ter sido um gigante dócil, que descansava a cabeça num alpendre alto, enrolando o corpo maciço durante a maior parte do dia ou movendo-se lentamente pelo pântano como um comboio que nunca mais acaba. Nalguns aspectos, faz-me lembrar a (serpente gigante fictícia) Kaa de O Livro da Selva [de Rudyard Kipling​]”.

Os investigadores não têm a certeza das presas que a Vasuki comia, mas, tendo em conta o seu tamanho, pode muito bem ter incluído crocodilianos. Outros fósseis encontrados na região incluíam crocodilianos e tartarugas, bem como peixes e duas baleias primitivas, a Kutchicetus e a Andrewsiphius.

Serpentes, criaturas pacíficas e importantes

A Vasuki era um membro da família de serpentes Madtsoiidae, que apareceu há cerca de 90 milhões de anos e se extinguiu há cerca de 12 mil anos. Estas serpentes espalharam-se da Índia para o Sul da Eurásia e para o Norte de África depois de o subcontinente indiano ter colidido com a Eurásia há cerca de 50 milhões de anos, explicou Sunil ​Bajpai. Aquela era uma família de serpentes dominante durante a era dos dinossauros e no início do Cenozóico, antes de a sua diversidade diminuir, acrescentou Sunil Bajpai.

“As serpentes são criaturas espantosas que muitas vezes nos deixam atónitos devido ao seu tamanho, agilidade e mortalidade”, destacou ainda Debajit ​Datta. “As pessoas têm medo delas porque algumas serpentes são venenosas e têm uma mordedura fatal. Mas as serpentes talvez ataquem as pessoas por medo e não com a intenção de atacar. Acredito que as serpentes, tal como a maioria dos animais, são criaturas pacíficas e uma componente importante do nosso ecossistema.”