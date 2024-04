Carregamento de bilhetes e passes Andante no telemóvel disponível a partir de hoje

O carregamento de cartões físicos Andante no telemóvel, tanto passes como bilhetes ocasionais, está disponível a partir de hoje nos telemóveis com a nova funcionalidade TOP UP.

"A aplicação Anda vai passar a ter uma nova funcionalidade, TOP UP, que vai permitir fazer a leitura e o carregamento dos cartões de transporte Andante, quer eles sejam em plástico, normalmente utilizados nos passes, quer sejam em papel, aqueles que saem das máquinas de venda automática ou que são vendidos nos postos de venda para viagens mais ocasionais", avançou aos jornalistas o administrador-delegado dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), Manuel Paulo Teixeira.

Em causa está o carregamento dos cartões físicos Andante com recurso à tecnologia NFC dos "smartphones" com sistema operativo Android ou iOS, sendo, na prática, uma cópia de uma máquina de venda automática no telemóvel de cada pessoa, disponível a qualquer momento e em qualquer lugar.

"Esta aplicação vai permitir fazer essa leitura, saber-se a cada momento o que é que o cartão tem carregado, e permitir também fazer os carregamentos. No caso do passe, fazer o carregamento de um passe mensal, e no caso das viagens ocasionais fazer o carregamento de todo o leque de viagens que existem no tarifário Andante", incluindo passes combinados, explicou o responsável dos TIP, o agrupamento que gere o sistema.

Para fazer os carregamentos, o utilizador apenas tem de ligar a funcionalidade NFC e encostar o seu telemóvel ao Andante para fazer a leitura, escolher a sua opção, realizar o pagamento e viajar.

No caso da aplicação ("app") Anda para sistemas Android, a funcionalidade TOP UP está disponível a partir de hoje através de uma actualização do sistema, e no caso do iOS, a "app" Anda que foi hoje disponibilizada inclui, para já, apenas a nova funcionalidade TOP UP.

Quanto à implementação de todas as funcionalidades da "app" Anda - como o cálculo automático das zonas percorridas ou o tarifário pós-pago - o sistema operativo da Apple ainda terá de esperar.

"Esta funcionalidade já está a ser trabalhada na Apple já há algum tempo para ser inserida nos iPhone. Nós temos o prazo objectivo para que isto aconteça após os Jogos Olímpicos de Paris [Agosto], e vamos fazer todos os esforços para que assim seja", disse Manuel Paulo Teixeira.

A relação com o evento desportivo prende-se com o facto de um dos parceiros dos TIP estar precisamente a desenvolver soluções de mobilidade para o evento, mas paralelamente poderá haver outras novidades tanto para utilizadores de iOS como de Android.

Em causa está a criação de um Andante digital e virtual, num sistema semelhante ao que já acontece com os cartões bancários e que dispensa o bilhete físico, utilizando o carregamento pré-pago, tal como nos bilhetes físicos actuais.

"Vamos ter essa possibilidade na aplicação Anda, de comprar cartões pré-pagos, para serem usados directamente no telefone ou na wallet [carteira virtual]", explicou.

O administrador-delegado garantiu que tudo o que for lançado, a partir de agora, será feito para os dois sistemas operativos.

Questionado sobre se será este o início do fim das filas para o carregamento de bilhetes, muitas vezes visíveis em estações do Metro do Porto ou em lojas Andante, Manuel Paulo Teixeira disse esperar que sim.

O responsável assegurou ainda que a desmaterialização progressiva da bilhética não significa o fim dos bilhetes físicos nem das lojas Andante, pois estas "prestam um serviço público muito importante", sendo objectivo dos TIP expandi-las e proporcionar "um atendimento com mais qualidade e mais personalizado".

"Nós queremos mesmo que o Andante chegue ao bolso e ao telefone de todas as pessoas", vincou Manuel Paulo Teixeira, desejando que a bilhética "seja o último argumento utilizado" para a não-utilização do transporte público.