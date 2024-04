Assinatura mensal do passe Andante atingiu recorde em 2023

Cinco anos após a entrada em vigor do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), os passes mensais do Andante, válido nos principais transportes da Área Metropolitana e usado no metro, autocarros e comboios, representam a maioria da procura. De acordo com dados dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), 85% dos utilizadores do sistema intermodal Andante são clientes regulares e apenas 15% são ocasionais.

Em 2023, foram vendidos 3,08 milhões de passes, o que corresponde a uma média mensal de 257 mil passes. Em 2022, foram comprados 2,66 milhões de passes.

O mês de Maio de 2023 é, nos últimos cinco anos com contas fechadas, o que apresenta maior volume de venda de passes (289 mil). Mas em 2024 esse recorde já foi batido. Em Janeiro foram vendidos 346 mil passes (144 mil gratuitos), representando um acréscimo de 23% face a Janeiro de 2023 (281 mil passes). Apesar disso, foram registadas 14,84 milhões de validações, um decréscimo de 1% face ao mesmo período do ano anterior.

A Metro do Porto anunciou recentemente que as validações de 2023 superaram as de 2019. Mas a STCP ainda não se pode gabar do mesmo. Apesar de registar uma subida face a 2022, os autocarros do Porto ainda não recuperaram os níveis pré-pandemia, que fizeram decrescer drasticamente a procura de todos os transportes.

A empresa pública transportou 73,2 milhões de passageiros, o que fica ainda abaixo dos 75,9 milhões de 2019. Na sessão pública onde esses dados foram avançados, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, não avançou uma explicação para esta lenta retoma, mas lembrou um “inexplicável aumento generalizado do tráfego” no país e no Porto após a pandemia.

O actual Plano Director Municipal (PDM) do Porto prevê a existência de corredores bus e identifica corredores de alta capacidade, que poderiam ser importantes para “aumentar a velocidade comercial” do serviço, disse recentemente a presidente do conselho de administração da STCP, Cristina Pimentel. A criação desses corredores, que permitem melhorar a circulação dos veículos, não tem, no entanto, data para avançar. Em 2023, havia 25,7 quilómetros de faixas bus, um valor quase igual ao de 2011: 23,9 quilómetros.

Em sentido contrário, estão os carros e, como o PÚBLICO noticiou, 2023 foi um ano em que a sua utilização continuou a aumentar e atingiu mesmo um novo máximo. Em média, registaram-se 21.871 veículos por dia em cada auto-estrada portuguesa, um valor que ultrapassa o de 2022 (20.211) e o de 2019 (19.810), o último ano antes de se ter verificado uma queda provocada pela pandemia.