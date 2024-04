Musa lança cerveja com “sabor” a 25 de Abril

Parte das celebrações do 25 de Abril nas cervejarias Musa, em Lisboa e Porto, chega a artesanal Filhos da MadrugAPA, cerveja com "aromas de revolução", garante-se.

O lançamento da cerveja, criada pela Musa em colaboração com a Bottle Shop Libeerdade, concretizou-se esta quarta-feira com a sua chegada aos postos de venda e loja online.

Filhos da MadrugAPA, encontro de nomes entre canção clássica de Zeca Afonso e o facto de ser uma American Pale Ale, chega numa garrafa com design assinado por Amanda Baeza, "ilustradora chilena que tem colaborado com editoras de banda desenhada como a Chili Com Carne, Kuš!, Fulgencio Pimentel e Lagon Revue".

Com 5,4% vol. álcool, será que sabe mesmo "a liberdade"? Ingredientes: "Água, malte de cevada e trigo, flocos de aveia, levedura e lúpulos". Tem uma "cor palha e espuma macia", "aromas e sabores tropicais intensos, devido às doses generosas de lúpulo e Phantasm", "corpo médio, notas suaves de trigo". E todo o seu marketing gira à volta do 25 de Abril: "aroma a liberdade", "aromas de revolução", "esta cerveja veio para revolucionar o teu Abril"...

Foto A cerveja do 25 de Abril é também inspiração, cravos e tudo, para uma t-shirt da ilustradora Amanda Baeza dr

Além da garrafa com design especial, há também uma t-shirt com a mesma inspiração criada por Amanda Baeza.

Na loja online a cerveja estava ainda disponível, mas o pack de cinco cervejas com oferta de t-shirt está à venda por 25 euros.

Nas cervejarias, o 25 de Abril também vai ser comemorado com programação especial: precisamente no dia 25 há Tap Take Over na Bottle Shop Libeerdade, em Lisboa; na Musa Marvila há concerto dia 25 (Os Sereias, 00h), seguido do Trio Anjo; nas Virtudes no Porto, dia 25, "Catxibi & Supa trocam malhas como quem faz um protesto".