Montenegro confirma “apoio enfático” de Portugal às propostas para promover a competitividade da UE

As propostas avançadas no relatório produzido pelo antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta, para promover a competitividade da economia europeia, e aprofundar e fortalecer o mercado único, “merecem o apoio enfático de Portugal”, afirmou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que na sua intervenção no debate no Conselho Europeu desta quinta-feira realçou três pontos que definiu como “fulcrais” na perspectiva nacional: a questão das interligações energéticas; a diversificação das fontes de financiamento; e a aposta no desenvolvimento da política de coesão, “para garantir que ninguém fica para trás, e que as economias que carecem de uma ajuda suplementar continuarão a ter meios para poder chegar à linha da frente”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt