Sexta na TV: José Afonso, novos cantos e um Inferno Branco

CINEMA

A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares

SyFy, 22h15

Quando Jacob Portman era muito pequeno, ouvia o avô contar-lhe histórias sobre o orfanato onde crescera. Ali viviam outras crianças, cada uma com o seu poder. Quando o avô morre, o rapaz vai à procura desse lugar. Assim conhece Emma, que com os seus poderes mágicos o leva até 1940, onde encontra a casa da Senhora Peregrine e as crianças peculiares que lá moram. Acontece que essa casa está ameaçada por monstros que só ele consegue ver.

Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Allison Janney, Rupert Everett, Terence Stamp, Ella Purnell e Judi Dench integram o elenco deste filme realizado por Tim Burton.

SÉRIE

Inferno Branco

RTP2, 22h01

Crime numa estância de ski alpina. Eis o mote da minissérie francesa que se estreia hoje nos serões do segundo canal, com Constance Labbé e Thibault de Montalembert nos papéis principais. É investigação para acompanhar em meia-dúzia de episódios, de segunda a sexta.

MÚSICA

Novos Cantos Novos

RTP2, 15h39

Estreia. Dedicada “à nova música portuguesa e à criação em liberdade”, esta série musical nasce para celebrar simultaneamente os 30 anos da Antena 3 e os 50 do 25 de Abril. São seis episódios protagonizados por artistas que já nasceram em democracia e que aqui “levam as suas canções, as suas lutas e os seus processos criativos a espaços que foram marcantes para a queda do regime e que se tornam, agora, verdadeiros palcos de Abril”, descreve a RTP.

A inauguração é feita pel’A Garota Não a tocar nas oficinas da CP do Barreiro, onde os ferroviários fizeram greve em 1971. Na próxima segunda-feira, Samuel Úria dá música ao Museu Nacional Resistência e Liberdade - Fortaleza de Peniche. Nos dias seguintes, Eu.Clides actua à beira-Tejo na Gare Marítima Rocha Conde de Óbidos, Capicua no Museu Militar do Porto, The Legendary Tigerman na Universidade de Coimbra e, finalmente, Xullaji no Quartel do Carmo, em Lisboa.

José Afonso e as Gerações de Abril

RTP1, 22h43

A 29 de Março de 1974, perante um Coliseu dos Recreios lotado, Zeca Afonso cantou Grândola, vila morena, que semanas depois se transformaria num emblema da Revolução dos Cravos. Esse concerto mítico, chamado I Encontro da Canção Portuguesa e mais tarde baptizado como “o primeiro dos cantos livres” (ainda que rigorosamente vigiado pela PIDE e em plena ditadura), foi recordado em 2024, no mesmo palco e volvidos exactamente 50 anos, no espectáculo José Afonso e as Gerações de Abril, que a RTP gravou e que transmite hoje.

A lembrar e homenagear os cantores de música de intervenção estiveram nomes Vitorino Salomé, José Fanha, Manuel Freire, Gisélia, António Salomé, Ricardo Dias, Mário Delgado, Francisco Fanhais, João Afonso e a Banda Filarmónica Fraternidade Operária Grandolense.

DOCUMENTÁRIOS

Pequim Daxing, o Maior Aeroporto do Mundo

RTP2, 20h36

Inaugurado em Setembro de 2019 com a pompa do título de maior terminal aeroportuário do mundo num edifício único, tem uma área total de 700 mil metros quadrados, reparte-se por cinco andares e teve um orçamento astronómico. Chama a atenção também pela forma: visto de cima, com o seu telhado de cobre, evoca uma fénix, uma estrela-do-mar ou uma mão futurista. O projecto foi concebido pela arquitecta Zaha Hadid (Pritzker 2004), que morreu antes da conclusão. A construção, que demorou cinco anos, é aqui documentada por Olivier Lacaze.

Quatro Filhas

TVCine Edition, 22h

Em 2016, a tunisina Olfa Hamrouni fez de tudo para chamar a atenção da comunicação social para o caso de Ghofran e Rahma, as suas duas filhas adolescentes que fugiram de casa para se juntarem ao autoproclamado califado do Daesh, na Líbia, onde acabaram detidas por uma milícia anti-ISIS. Divulgou a radicalização das filhas para sensibilizar a opinião pública e obter ajuda das autoridades. Sete anos depois, a realizadora Kaouther Ben Hania alia-se a Olfa e às suas duas filhas mais novas, Eya e Tayssir, para fazer este filme – nomeado para o Óscar de melhor documentário em 2024 – onde elas se misturam com actrizes para contar a história.