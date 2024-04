Professores: tempo de serviço é só um dos pontos nos cadernos de encargos dos sindicatos

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, começa a receber os sindicatos dos professores na quinta e na sexta-feira e espera conhecer os seus "cadernos de encargos" para "saber exactamente" o que estes esperam do ministério. As reuniões são entendidas pela equipa ministerial como o arranque de negociações com os representantes dos docentes e há vários temas que merecem discussão, com a recuperação do tempo de serviço à cabeça. O Governo social-democrata comprometeu-se a devolvê-lo de forma faseada, à razão de 20% por ano, ao longo de cinco anos. "O programa de Governo tem uma proposta, vamos ouvir os sindicatos e depois vamos ver como é que o processo negocial vai decorrer", disse o ministro na terça-feira.

