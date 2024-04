Governo mantém promessa. Tempo de serviço dos professores é para recuperar “ao longo da legislatura”

Rever a lei do sistema educativo, criar um “programa de emergência” para atrair professores, alterar currículos e dar mais autonomia às escolas e ao superior. O programa do Governo para a Educação.

Foi uma promessa eleitoral e é agora uma medida inscrita no programa do Governo: a recuperação do tempo de serviço dos professores ao longo da legislatura à razão de 20% ao ano. Com esta medida, o executivo liderado por Luís Montenegro espera trazer alguma serenidade às escolas, depois de anos de forte contestação.