Tirar aos ricos para dar aos pobres? Canadá taxa riqueza para investir em ajuda social

Para tentar "tornar o sistema tributário do Canadá mais justo", o novo orçamento federal, assinado pela ministra das Finanças, Chrystia Freeland, vai "pedir aos mais ricos que paguem a sua parte". No prefácio do documento, Freeland explica como é que o Governo canadiano, liderado por Justin Trudeau, o vai tentar fazer. Citada pela Reuters, Freeland afirmou ainda que “os ricos, que tendem a obter relativamente mais rendimentos com ganhos de capital, beneficiam desproporcionalmente em comparação com a classe média”.

A medida, segundo a ministra, vai afectar 0,13% dos canadianos, aqueles que obtêm ganhos fiscais de capital superiores a 250 mil dólares canadianos (mais de 170 mil euros). É essa percentagem da população que vai pagar um imposto de 66,7% sobre os lucros. Actualmente, lembra a Reuters, a taxa já existe, no valor de 50%. Da mesma forma, todos os ganhos de capital das empresas serão tributados em 66,7%.

Segundo a ministra das Finanças e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, a medida vai permitir aumentar em 20 mil milhões de dólares (cerca de 13 mil milhões de euros) as receitas do Governo, para que possam ser aplicados em habitação social para jovens e outras ajudas. Mas, essencialmente, a nova taxa quer reduzir o défice fiscal do Governo. A promessa é, assim, segundo a Reuters, de estabilização do défice orçamental e, posteriormente, a queda a pique, ainda que a nova fonte de rendimentos estatal vá ser directamente aplicada em ajudas sociais.

A dívida nacional canadiana deve aumentar ligeiramente ao início, segundo os cálculos do Governo, para depois atingir um novo recorde, na ordem dos 1300 milhões de dólares canadianos (cerca de 885 milhões de euros), escreve a CBC News.

Numa entrevista à CBC News, Chrystia Freeland afirmou que, "no Canadá, existe um sistema tributário em que é possível uma enfermeira ou um carpinteiro pagarem uma taxa marginal de imposto mais alta do que um multimilionário, e isso não é justo". Desta forma, o Governo manterá a habitação social 100% gratuita, garante, e haverá um alívio fiscal para quem compra a primeira casa. O objectivo é "desbloquear 3,87 milhões de novas casas até 2031, para garantir que todos possam encontrar um lugar acessível ao qual chamar lar". "E estamos a facilitar o arrendamento enquanto se economiza para a primeira casa", lê-se no site do Governo. Não se quer apenas criar habitação estatal, mas também convocar o "sector privado para investir na habitação", explica o site.

O líder da oposição, Pierre Poilievre, do Partido Conservador, acusou Trudeau de ter "duplicado" os impostos, hipotecas e outras taxas, ao contrário do que agora promete. Polievre acusa o novo Orçamento do Estado de ser "inflacionário" e deixa à ministra das Finanças uma nota de desagrado: cedeu a "um fervor ideológico de arrepiar os cabelos".

Texto editado por Ana Maria Henriques