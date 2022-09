Conservadores do Canadá elegem “populista do século XXI” para enfrentar Trudeau

O novo líder da oposição no Canadá, Pierre Poilievre, uniu o Partido Conservador com a promessa de “liberdade” e de combate à “cultura woke ”. Apoiante dos protestos dos camionistas, que paralisaram uma parte do país no início do ano, prepara-se para ser candidato a primeiro-ministro em 2025.

A sair de uma pandemia marcada por alguns dos maiores protestos contra a obrigatoriedade do uso de máscaras, e à boleia das guerras culturais que dividem os vizinhos do Sul, o Canadá ficou mais perto, neste fim-de-semana, de eleger o seu próprio líder populista exímio no uso das redes sociais. Numa eleição decidida à primeira volta, e por larga maioria, os militantes do Partido Conservador — o maior partido da oposição — escolheram como seu presidente Pierre Poilievre, visto como o derradeiro rival do progressista Justin Trudeau.

“Hoje começa a viagem para a troca de um Governo velho, que vos pede mais dinheiro do que aquilo que vos dá, por um Governo novo, que vos põe em primeiro lugar”, disse Poilievre no seu discurso de vitória, na noite de sábado, por entre os cânticos de “liberdade”.

A ideia de que o Canadá deixou de ser um país livre, após sete anos de governação de Trudeau, é uma das linhas fortes do discurso de Poilievre, um político de 43 anos que faz críticas duras ao establishment, e que foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Comuns (o parlamento canadiano) quanto tinha 24 anos.

Nas últimas duas décadas, desempenhou vários cargos de revelo — é deputado desde 2004; foi ministro das Reformas Democráticas e ministro do Emprego nos governos do conservador Stephen Harper; e foi ministro-sombra do Emprego e também das Finanças, entre 2017 e 2022. Agora, como presidente do Partido Conservador, é o líder da oposição ao Governo de Trudeau — e o provável candidato do partido à chefia do Governo nas eleições de 2025.

Visto mais como um libertário do que como um conservador tradicional, Poilievre concorreu à liderança do partido como representante de uma corrente com pontos de contacto no Partido Republicano dos Estados Unidos. A sua promessa de nomear um “defensor da liberdade de expressão” nas universidades do Canadá vai ao encontro das queixas de uma parte do eleitorado nos EUA, para o qual as instituições estão reféns de um discurso “politicamente correcto"; e o seu apoio aos protestos contra a obrigatoriedade do uso de máscaras — iniciado por camionistas, e ao qual aderiram o movimento anti-vacinas e grupos de supremacistas brancos, entre outros — reflecte as acusações, nos EUA, de que os partidos do centro-esquerda estão a reprimir as liberdades individuais.

Depois de a eleição de Erin O'Toole para a liderança dos conservadores, em 2020, ter fracassado na tentativa de derrotar Trudeau nas eleições antecipadas de 2021, Poilievre surge como o líder ideal de um partido cada vez mais cansado e desconfiado das instituições; e, acima de tudo, daquilo a que se convencionou chamar “cultura woke” — a reacção, mais notória nos meios nacionalistas de direita, à afirmação de uma tomada de consciência das injustiças sociais pela comunidade negra dos EUA.

Depois da cópia, o original

A diferença entre Poilievre e outros populistas que o antecederam — como o antigo presidente da Câmara de Toronto, Rob Ford — é que a sua eleição marca a chegada ao Canadá “do populismo do século XXI, a onda de ressentimento alimentada pela Internet que já inundou a política dos EUA e do Reino Unido”, segundo o jornalista Aaron Wherry, do canal público CBC.

“Ele é o mais claro sobre quem são os seus opositores e sobre os temas que tem como alvo”, diz Wherry, num artigo publicado neste domingo, numa referência ao triunfo de Poilievre sobre a proposta mais moderada do seu principal adversário na corrida à liderança dos conservadores, Jean Charest.

“A campanha de Charest foi direccionada à parte errada do cérebro do Partido Conservador. A sua candidatura representou o argumento racional e convencional — o de que o partido tem cativar um eleitorado mais abrangente para regressar ao poder”, nota o jornalista.

“Poilievre conquistou o id conservador”, diz Wherry. “Depois de três derrotas consecutivas, e das tentativas desajeitadas de Erin O'Toole para se moderar e alargar o eleitorado do partido, Poilievre propôs um grito emocionalmente satisfatório — “liberdade!” — e uma liderança combativa, que não se envergonha nem pede desculpas.”