O diário britânico The Guardian revelou esta quarta-feira que o Governo de Israel acelerou a construção de colonatos em Jerusalém Oriental, com mais de 20 projectos aprovados ou avançados nos últimos seis meses, implicando milhares de unidades de habitação, enquanto o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, fez uma nova tentativa de mudar o estatuto do Pátio das Mesquitas e, no bairro de Silwan, o Supremo confirmou a expulsão de uma família palestiniana.

