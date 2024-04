Acusada de fraude em subsídio, ex-deputada desiste de ser adjunta das Finanças

Patrícia Dantas é arguida no megaprocesso da já extinta Associação Industrial do Minho, noticiou Correio da Manhã.

Na sequência de um artigo publicado esta terça-feira no Correio da Manhã, o ministério liderado por Miranda Sarmento emitiu uma nota de imprensa em que explica que, apesar de manter a presunção de inocência, Patrícia Dantas comunicou à tutela “que decidiu não assumir as funções de adjunta do Ministério das Finanças”.

Em causa está o megaprocesso da já extinta Associação Industrial do Minho, uma fraude de cerca de 10 milhões de euros que abrange 120 arguidos (77 pessoas e 43 empresas). Além da fraude na obtenção de subsídio estão em causa outros delitos neste caso, como associação criminosa, falsificação, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais. Os factos remontam ao período entre 2008 e 2013.

Nesse período, Patrícia Dantas era presidente executiva da Startup Madeira, tendo mais tarde, quando já havia sido pronunciada para ir a julgamento pelo juiz Carlos Alexandre, continuado a ocupar o lugar de vice-presidente do Governo regional da Madeira, cargo que manteve até Agosto de 2021.

O principal arguido do processo é o antigo presidente da AIMinho António Marques. A associação foi encerrada em Setembro de 2018, na sequência de uma dívida superior a 12 milhões de euros. Na investigação foram analisadas mais de uma centena de operações co-financiadas pelos orçamentos do Estado e por fundos europeus, tendo-se concluído que os suspeitos haviam obtido uma vantagem ilícita de pelo menos 9,7 milhões.

Na acusação, o Ministério Público afirma que a associação e as entidades e empresas envolvidas no processo foram usadas para “obter subsídios de forma fraudulenta”, aparecendo como fornecedores de bens e serviços que, na verdade, nunca foram prestados, ou candidatando-se com projectos que acabaram por nunca concretizar.

“Ficou igualmente indiciado que os arguidos agiam de forma organizada e recorriam, designadamente, à emissão de facturas falsas, através de acordos estabelecidos entre as várias entidades deste universo, conseguindo também diminuir artificialmente a matéria colectável e pagar menos impostos”, descreve também a acusação.



Já depois de lhe ter sido levantada a imunidade parlamentar e de começar a ser julgada, em Maio de 2023, Patrícia Dantas integrou a comissão de inquérito à gestão da TAP por indicação da bancada do PSD.