Porto foi eleito melhor destino de Erasmus de 2024

A cidade ficou à frente de Istambul, Nicósia, Sófia ou Sevilha. Para a Erasmus Student Network, é o reconhecimento do “trabalho árduo para fazer do Porto uma cidade cada vez mais acolhedora”.

A cidade do Porto foi eleita o melhor destino de Erasmus de 2024, ficando à frente de Istambul (Turquia), Nicósia (Chipre), Sófia (Bulgária) ou Sevilha (Espanha).

A cidade recebeu o título durante a Erasmus Generation Meeting (EGM), organizada pela Erasmus Student Netword (ESN) e uma das maiores conferências estudantis da Europa, que se realizou entre os dias 4 e 7 de Abril em Sevilha.

“O Porto é mais do que uma cidade. É a nossa casa. É família. É amizade. É amor. É felicidade. Esta vitória significa muito para nós. É o nosso trabalho árduo transformado em momentos inesquecíveis”, escreveu no Instagram a ESN do Porto, secção responsável pela candidatura da cidade.

Para o presidente da ESN do Porto, o título é um reconhecimento para todos os estudantes voluntários da organização que procuram apoiar e integrar os alunos internacionais.

"Enquanto estudantes voluntários vamos continuar o nosso trabalho árduo para fazer do Porto uma cidade cada vez mais acolhedora. Queremos que todos os estudantes internacionais se sintam em casa, que continuem a escolher o nosso Porto, e levem para os seus países todas as boas memórias que a Invicta lhes proporciona”, declarou Vítor Bizarro, num comunicado citado pelo jornal A Verdade.

A ESN é uma organização europeia que presta apoio a estudantes internacionais em mobilidade. A organização funciona a nível local, com actividades organizadas por estudantes voluntários das cidades onde está presente. A ESN Portugal tem 13 secções locais, onde se inclui a do Porto.

A candidatura do Porto foi feita em parceria com a Comissão Europeia no sentido de identificar as melhores práticas no apoio a estudantes de Erasmus, bem como destacar o papel das associações estudantis que tentam fazer das cidades melhores destinos para alunos estrangeiros.