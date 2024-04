Luís Montenegro aprendeu umas coisas com António Costa

Como bom liberal que sou, gostava muito de ter menos carga fiscal, investidores privados com os bolsos cheios e uma economia tão dinâmica como a da Coreia do Sul há 30 anos – sempre um excelente exemplo para mostrar como um capitalismo bem calibrado produz verdadeiros milagres económicos no intervalo de uma geração. Só que as casas não se começam a construir pelo telhado. Um corte brutal da receita no actual contexto político teria como única consequência dar cabo da saúde das contas públicas, que sempre está melhor do que a saúde dos portugueses. Seria uma irresponsabilidade imperdoável.

