Dezenas de mortos em bombardeamentos israelitas do Sul ao Norte da Faixa de Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza (controlado pelo Hamas) contabilizou 46 palestinianos mortos e 110 feridos entre segunda e terça-feira no enclave palestiniano. As últimas notícias dão conta de vítimas em bombardeamentos em Rafah (a cidade do extremo Sul da Faixa, onde 1,5 milhões de pessoas se concentram, depois de fugirem da violência noutras zonas), numa mesquita perto do campo de refugiados de Jabalia (a norte da Cidade de Gaza), no campo de Nuseirat e em vários locais na região de Deir al-Balah, no Centro do território.

As forças israelitas estão também a cercar uma escola em Beit Hanoon (Nordeste) em que centenas de pessoas se abrigam, ordenando-lhes que evacuem as instalações.

As Forças de Defesa de Israel (IDF), por seu turno, dizem continuar concentradas nas operações no Centro da Faixa, iniciadas no sábado, onde “mataram terroristas identificados que avançavam na direcção” dos seus tanques e destruíram dezenas de infra-estruturas, nomeadamente “túneis e complexos militares” que estavam a ser usados por combatentes do Hamas. Segundo a televisão pan-árabe Al-Jazeera, foi também nestes ataques que Israel “matou e feriu dezenas de civis ao longo dos últimos dias, incluindo duas crianças” no Norte do campo de Nuseirat.

As autoridades de Gaza dizem que desde 7 de Outubro as operações israelitas já provocaram 33.843 mortos (confirmados) – destes, 72% serão mulheres (9000) e crianças (mais de 13.900). O mesmo balanço dá ainda conta de mais de 76 mil feridos – estes números não distinguem civis de combatentes, mas são considerados credíveis pelas Nações Unidas