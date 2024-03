Faixa de Gaza: “Muitas crianças já estão a morrer de fome”, diz Guterres

Israel proibiu a UNRWA de distribuir alimentos no Norte da Faixa de Gaza. Resolução que pede “cessar-fogo” imediato pode ser aprovada no Conselho de Segurança.

A decisão israelita de bloquear as distribuições de ajuda das Nações Unidas no Norte da Faixa de Gaza é “inaceitável”, afirmou António Guterres, numa conferência de imprensa horas antes da votação de um novo texto no Conselho de Segurança a exigir uma trégua “imediata”, esta segunda-feira. “Muitas crianças já estão a morrer de fome hoje”, afirmou o secretário-geral da ONU, explicando que “é absolutamente essencial” garantir um “fornecimento maciço” de ajuda humanitária no Norte do enclave, onde 250 mil a 300 mil pessoas estão encurraladas.