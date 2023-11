Gaza: “Os médicos dizem que o Ocidente deu luz verde ao genocídio do povo palestiniano”

Criada poucos dias após o início dos bombardeamentos em Gaza, a iniciativa Gaza Medic Voices tem servido como uma plataforma para reunir e divulgar diariamente testemunhos de profissionais de saúde no terreno, publicados através do Instagram e do X (antigo Twitter). “O sistema de saúde [em Gaza] entrou em colapso. Os profissionais estão a trabalhar em condições desumanas (...) Dizem que aquilo que nós vemos na televisão, ou mesmo nas redes sociais, é 1% do que eles vêem”, conta em entrevista ao PÚBLICO Omar Abdel-Mannan, médico britânico de ascendência egípcia, sediado em Londres, e um dos elementos da equipa do Gaza Medic Voices.



Outra das missões do projecto é angariar fundos para apoiar, no imediato e no futuro, o sistema de saúde do território palestiniano. Já organizaram um evento para arrecadar 2 milhões de libras (cerca de 2.300.000€), com o objectivo de financiar a reconstrução dos hospitais destruídos ou danificados pelas forças militares israelitas. O próximo será no dia 11, em Londres, e contará com palestras de médicos que estiveram ou estão em Gaza, como Mads Gilbert, norueguês especialista em anestesiologia e cirurgia do trauma que tem prestado cuidados de saúde na Palestina há 40 anos.

