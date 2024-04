Férias na Tailândia? Há passatempo para ganhar viagem a dois

Em Portugal, é já a 11ª edição do passatempo online da Autoridade de Turismo da Tailândia, que, anualmente, distribui vários prémios, incluindo viagens.

Este ano, anuncia o turismo tailandês, estão "em jogo dez prémios, entre os quais uma viagem dupla" ao país, com o operador turístico Icárion, com Banguecoque e Phuket ou Krabi como destinos.

O passatempo "testa os conhecimentos dos portugueses" e arrancou esta segunda-feira, prolongando-se até 19 de Maio (23h59).

O tema é "Amazing Thailand: Your Stories Never End” e o jogo decorre no site oficial para Portugal.

Quem quiser tentar a sorte, fique a saber que basta registar-se e responder "a um questionário de escolha múltipla com oito perguntas sobre a história e a cultura" tailandesas. "Quem concluir o passatempo e registar pelo menos 80% de respostas certas ao fim das cinco semanas, fica habilitado a um sorteio", informa-se em comunicado.

O sorteio realiza-se durante o Thai Festival no dia 22 de Junho (12h), no Pavilhão Tailandês do Jardim Vasco da Gama, em Lisboa.

O prémio mais apetecido, claro, é a viagem dupla, mas também se pode ganhar "um workshop de culinária tailandesa no restaurante Thai Street em Cascais" ou "uma aula de muay thai na escola Zé Fortes em Lisboa". Em sorteio, também "vales para massagens nos SPAs Lakkana em Braga e Royal Thai Massage no Algarve, assim como experiências gastronómicas tailandesas nos restaurantes Baan Saraiva´s em Lisboa, Thai Beach Club no Algarve, Thailander no Porto e ainda, no restaurante Siam Square, também em Lisboa".

E há um prémio extra: entre todos os participantes apurados para o sorteio final, desde "que estejam presentes na cerimónia de entrega de prémios", será sorteada "uma estada de sete noites de alojamento em Banguecoque e Krabi ou Phuket", mas, no caso, "sem o voo incluído".

Podem participar "cidadãos com mais de 18 anos, residentes em Portugal". Mais informações no site do Turismo Tailandês, com actualizações nas redes sociais.