Quarta na TV: Grimm em anime e memórias do Vale das Lágrimas

Também é dia de lembrar o atentado de Oklahoma, ir com Blanchett por um Planeta Vivo e saber de Daniela Melchior.

CINEMA

Stargate

SyFy, 23h51

Stargate foi um sucesso do realizador Roland Emmerich e do produtor-argumentista Dean Devlin, em meados dos anos 1990. Daniel Jackson (James Spader) é o egiptólogo que traduz o código de hieróglifos de um portal para um universo desconhecido e que se junta a uma equipa militar, liderada por Jonathan O’Neil (Kurt Russel), numa missão de reconhecimento. Vão dar a um mundo que faz lembrar o Antigo Egipto da Terra e onde há escravos, polícias armados e tecnologia avançada. Nesse lugar, acabarão por encorajar uma rebelião.

SÉRIE

As Variações de Grimm

Netflix, streaming

Estreia. Cinderela, Capuchinho Vermelho, Hansel e Gretel, O Sapateiro e os Duendes, Os Músicos de Bremen e O Flautista de Hamelin “numa distorção negra que expõe o lado sombrio do desejo humano”. Assim é apresentada pela Netflix a série antológica japonesa que aplica um tratamento anime a meia-dúzia de contos dos irmãos Grimm. Escrita por Michiko Yokote, é produzida pelo Wit Studio e conta com um realizador diferente em cada episódio, que por sua vez tem correspondência numa colecção de manga editada online.

DOCUMENTÁRIOS

O Vale das Lágrimas: Andes

RTP2, 23h31

O filme de J.A. Bayona A Sociedade da Neve (2023), que esteve nomeado para dois Óscares, trouxe à memória a tragédia aeronáutica que abalou e chocou a América do Sul em 1972. Essa história, sobre as circunstâncias que possibilitaram a sobrevivência de várias pessoas depois de o avião onde seguiam se ter despenhado nos Andes, é documentada pelo realizador Fernando Laureiro.

Carlos Páez, um dos sobreviventes do desastre, recorda como foi resistir àqueles 72 dias absolutamente inóspitos, em que ele e outros não tiveram outra hipótese senão recorrer ao canibalismo. Tinha 18 anos na altura. Agora, aos 65 anos, vemo-lo regressar ao local do desastre, acompanhado da família, para prestar homenagem aos companheiros que nunca deixaram com vida o Vale das Lágrimas.

An American Bombing: The Road to April 19th

HBO Max, streaming

A dias do 29.º aniversário do atentado de Oklahoma City, chega à HBO Max esta análise desse dia fatídico de 1995, em que Timothy McVeigh e Terry Nichols materializaram a sua raiva contra o Governo dos EUA numa bomba colocada junto a um edifício federal. A explosão matou 168 pessoas e feriu 680. Foi o acto de terrorismo mais mortífero em solo americano antes do 11 de Setembro. E continua a ser, hoje, o maior de terrorismo doméstico.

Realizado por Marc Levin, o documentário não se limita a analisar os antecedentes e as motivações do ataque; a partir dele, problematiza o crescimento dos movimentos antigovernamentais e as teorias da conspiração que grassam hoje nos EUA.

Planeta Vivo

Netflix, streaming

Estreia-se uma docussérie que envereda numa viagem “pela inteligência, a desenvoltura e a interconectividade da vida no nosso planeta”, anuncia a plataforma. Cabe à actriz (e apicultora) Cate Blanchett dar voz à descoberta da “maravilhosa tapeçaria de criaturas e ecossistemas que sustentam a existência da Terra e que estão seriamente ameaçados por causa da actividade humana”. A jornada desenvolve-se em quatro partes, um pouco por todo o globo.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves fala com a actriz Daniela Melchior sobre a sua meteórica ascensão “hollywoodesca”: com apenas 27 anos, já entrou em filmes como Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia: Volume 3, Velocidade Furiosa X ou o recém-estreado Road House, onde contracena com Jake Gyllenhaal.

DESPORTO

Futebol: Manchester City x Real Madrid

TVI, 19h50

Directo. Os citizens ingleses recebem o Real Madrid no jogo referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com o italiano Daniele Orsato à frente da equipa de arbitragem. A primeira ronda resultou num empate a três bolas, na casa dos merengues, o Santiago Bernabéu.