Iron Dome, David’s Sling e Arrow: os sistemas que Israel usou para se proteger do Irão

A maior parte dos 300 drones e mísseis que terão sido enviados pelo Irão durante a noite e madrugada deste domingo foram interceptadas antes de chegar a Israel, a mais de 1770 quilómetros dos seus pontos de lançamento. Apesar de extenso, o ataque terminou com danos mínimos, de acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), que diz ter sido graças às capacidades operacionais demonstradas pela Força Aérea israelita, em cooperação com os Estados Unidos e outros "países amigos", do Médio Oriente e da Europa.

