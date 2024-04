Num país controlado por gangs, este é um primeiro avanço em direcção à normalização do país. Mas a falta de prazos faz temer que governo esteja a tentar manter-se no poder mais tempo.

O Governo do Haiti formalizou na sexta-feira a criação de um Conselho Presidencial de Transição (CPT) com nove membros, uma medida há muito adiada e que pretende ser o primeiro passo para restaurar a segurança no país caribenho devastado por gangs criminosos que controlam partes do território.