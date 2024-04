A radiotelevisão pública nigerina (ORTF) estava lá na pista do aeroporto para filmar, numa clara demonstração de que a junta que governa o país desde o golpe de Estado de 26 de Julho do ano passado pretendia mostrar ao mundo a nova ordem no Níger. Desde o anúncio, em Março, do fim dos acordos de segurança com os Estados Unidos que a chegada dos militares russos ao país era apenas uma questão de tempo: na noite de quarta-feira concretizou-se.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt