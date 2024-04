Cisjordânia: colonos intensificam ataques após assassínio de adolescente israelita

Colonos israelitas continuaram este sábado a atacar com violência várias aldeias palestinianas na Cisjordânia: os ataques começaram na sexta-feira à tarde, quando um adolescente de 14 anos foi dado como desaparecido e pelo menos um palestiniano foi morto a tiro. Depois de as Forças de Defesa de Israel encontrarem o corpo do rapaz, descrevendo o assassínio como um “ataque terrorista”, centenas de colonos voltaram a incendiar casas e carros em várias localidades, espancando ainda um jornalista israelita.

Benjamin Achimeir vivia em Jerusalém, mas na sexta-feira de manhã partiu da Quinta Gal, junto ao colonato de Malachei Shalom, uma zona que conhecia, para pastorear ovelhas. Quando os animais voltaram sozinhos, horas depois, a família deu o alerta. "As forças de segurança continuam a perseguir os suspeitos do atentado", afirmaram num comunicado as IDF e o Shin Bet (serviços secretos).

Os colonos começaram por atacar a aldeia de Mughayir, entre Ramallah e Nablus, no Norte da Cisjordânia ocupada, perto do Malachei Shalom, onde incendiaram carros e casas. Pelo menos um palestiniano de 26 anos morreu e 25 ficaram feridos. As IDF dizem que foram as suas forças que dispararam contra palestinianos que lançavam pedras.

Depois de confirmada a morte, no sábado à tarde, os colonos regressaram aos arredores desta aldeia, incendiando duas casas e fazendo três feridos, um deles em estado grave. Segundo o jornal The Times os Israel, um jornalista, o fotógrafo do diário Yedioth Ahronoth, Shaul Golan, foi "brutalmente espancado” pelos colonos, e o seu equipamento foi destruído, quando ali chegou.

Na aldeia de Duma, mais a norte, os colonos também incendiaram várias casas, segundo a Wafa, a agência de notícias oficial palestiniana. Ao todo, em Mughayir e em Duna pelo menos seis palestinianos foram atingidos com balas reais e levados para o hospital.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques do Hamas, a 7 de Outubro, que os colonos têm agido ainda com mais impunidade do que antes, atacando com frequência aldeias palestinianas e expulsando populações.

Ao mesmo tempo – e se antes os militares israelitas eram acusados de proteger os colonos seus nos ataques –, agora pode ser difícil distinguir entre colonos e soldados: por um lado, o Governo distribuiu milhares de armas aos colonos; por outro, algumas unidades das IDF, desfalcadas com a mobilização para Gaza, foram reforçadas com os membros das milícias que protegem os colonatos.

De acordo com a televisão pan-árabe Al-Jazeera, os ataques estão a alargar-se pela região e há confrontos entre colonos e palestinianos em Beit Furik, já perto de Nablus, ao mesmo tempo que os colonos atacaram casas de palestinianos em Qusra, na mesma região. Segundo o canal, o governador de Nablus apelou aos residentes para activarem os “comités da guarda popular” (organizados nos últimos anos para fazer frente à violência dos colonos), tendo em conta a escalada da violência.

“Deixem as forças de segurança actuar rapidamente na caça aos terroristas – acções e vingança vão dificultar a missão dos nossos combatentes – e não façam justiça pelas próprias mãos”, pediu o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter). Ao final do dia, as IDF anunciaram que vão reforçar a zona com várias companhias suas e com forças da Polícia de Fronteira de Israel.