Harry e Meghan Markle estão de volta à Netflix

A Archewell Productions, do duque e da duquesa de Sussex, tem novas séries de não-ficção em produção, incluindo um programa de culinária com Meghan.

Cozinha e pólo. São estas as duas áreas que estarão representadas nas duas novas séries que, segundo a Archewell Productions, se encontram no arranque da fase de produção e que marcam o regresso do príncipe Harry e da sua mulher, Meghan Markle, à Netflix.

De acordo com a publicação Deadline, Meghan, de 42 anos, irá comissariar uma série que visa “celebrar as alegrias da culinária e da jardinagem, do entretenimento e da amizade”.

Já Harry promete “proporcionar aos telespectadores um acesso sem precedentes ao mundo do pólo profissional”, um desporto que o príncipe, 39 anos, pratica. “Conhecido principalmente pelo seu cenário estético e social, a série irá revelar a garra e a paixão da modalidade, captando os jogadores e tudo o que é necessário para competir ao mais alto nível”, lê-se em comunicado.

Tanto os títulos como as datas de lançamento deverão ser conhecidos até ao Verão.

O duque e a duquesa de Sussex assinaram um contrato de vários anos com a Netflix, o primeiro trabalho conhecido foi a série documental Harry & Meghan, que se estreou em Dezembro de 2022. Outros trabalhos em que os dois estão envolvidos e que se encontram no fornecedor de conteúdos por streaming são a série Live to Lead sobre agentes de mudança, incluindo Ruth Bader Ginsburg e Gloria Steinem, ou Heart of Invictus, sobre atletas que participam nos Jogos Invictus, criados por Harry, em 2014, para veteranos que ficaram afectados em combate.