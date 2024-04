Designer Roberto Cavalli morre aos 83 anos

O designer italiano Roberto Cavalli morreu nesta sexta-feira na sua casa, em Florença. Tinha 83 anos e estava doente há algum tempo, avança a agência de notícias ANSA. Nos últimos dias, o seu estado de saúde agravou-se. A informação sobre a sua morte foi confirmada por familiares de Cavalli alguns dos seus amigos mais próximos.

"Uma vida vivida com amor. É com grande tristeza que hoje nos despedimos do nosso fundador Roberto Cavalli. De origens humildes, em Florença, Roberto conseguiu tornar-se um nome mundialmente reconhecido, amado e respeitado por todos. Naturalmente talentoso e criativo, Roberto acreditava que todos poderiam descobrir e alimentar o artista dentro de si. O legado de Roberto Cavalli viverá através da sua criatividade, do seu amor pela natureza e da sua família, que adorava", lê-se num texto publicado na rede social da marca.

Roberto Cavalli nasceu em Florença, Itália, em 1940, no seio de uma família abastada. Frequentou o instituto de arte local e enquanto estudante criou uma série de desenhos florais que então foram muito elogiados pelos criadores italianos de camisas.

Já em 1970, inventou um método revolucionário para estampar couro e apresentou a sua primeira colecção aos 30 anos, no Salão Prêt-à-Porter, em Paris. Em 1972 abriu a sua primeira boutique em Saint-Tropez, França. Anos mais tarde, em 1994, apresentou as suas primeiras calças jeans desgastadas com areia.

O criador italiano foi casado três vezes. O primeiro casamento com Silvanella Giannoni durou dez anos. Entretanto, casou-se com Eva Düringer, que abandonou uma carreira na moda e foi mesmo sua parceira em vários negócios. Nos últimos 15 anos viveu com Sandra Bergman Nilsonn. Deixa seis filhos, o últimos dos quais tem pouco mais de um ano e é fruto da sua última relação.

Cavalli retirou-se da vida pública e dos negócios da moda em 2015, ano em que vendeu a marca.