Inquérito que visa António Costa será investigado de forma autónoma no DCIAP

Processo estava a ser dirigido pelo procurador coordenador do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça e baixa porque Costa já não é primeiro-ministro.

As suspeitas de envolvimento do ex-primeiro-ministro António Costa num esquema de corrupção que tiveram origem na chamada Operação Influencer vão ser investigadas pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), onde correm as restantes três investigações relacionadas com este caso.

O inquérito corria até agora no Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), estando nas mãos do respectivo procurador-coordenador que tomou agora a decisão de fazer baixar o processo. Isto porque António Costa deixou de ser primeiro-ministro, o que, na opinião deste magistrado, lhe retira a prerrogativa de ser investigado pelos procuradores que representam o Ministério Público no Supremo.

A remessa do processo de António Costa para o DCIAP foi avançada pela CNN e já confirmada ao PÚBLICO pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que o PÚBLICO questionara há vários dias sobre esta matéria. A resposta surgiu já depois de a CNN ter avançado com a informação sem citar qualquer fonte. "Confirma-se que os autos que corriam termos no STJ desderam ao DCIAP", afirma o gabinete de imprensa liderado por Lucília Gago.

Segundo o PÚBLICO apurou, o inquérito que envolve António Costa deverá ficar separado do processo principal da Operação Influencer, uma investigação centrada nos alegados favorecimentos a um megaprojecto para instalar um campus de data centers, em Sines, que está parcialmente construído.

Inicialmente a investigação a quatro negócios (dois do lítio, um do hidrogénio e o Sines 4.0) foi conduzida de forma conjunta pelo DCIAP, mas após as buscas de Novembro passado, que abarcaram vários ministérios e a sala de trabalho do então chefe de gabinete de António Costa (onde foram encontrados 75.800 euros em dinheiro), o MP decidiu separá-los. De um lado ficaram os contratos do lítio, do outro o negócio falhado do hidrogénio e, no principal, as suspeitas relativas ao megaprojecto da Start Campus.

Agora, com a chegada deste caso ao DCIAP, o número de inquéritos da Operação Influencer subirá para quatro. A autonomização permite uma decisão sobre as suspeitas que visam António Costa antes do fim do inquérito centrado no megaprojecto da Start Campus, que deverá prolongar-se pelos próximos meses ou até anos.

Na semana passada, António Costa anunciou que deu instruções ao seu advogado para apresentar um requerimento que lhe permita ser ouvido “com a maior celeridade” pela justiça para “esclarecer qualquer dúvida” e qualquer suspeita relacionada com este caso. Essa decisão, que ainda não foi tomada, deverá agora ficar nas mãos da equipa de procuradores da Operação Influencer no DCIAP.

O inquérito que visa António Costa foi aberto pelo MP junto do Supremo a 17 de Outubro, ou seja, 20 dias antes das buscas da Operação Influencer. A informação foi transmitida pela própria PGR uns dias depois de ter anunciado que o então primeiro-ministro também era suspeito neste caso, facto com que Costa justificou a sua demissão.

Uma questão polémica

A questão de saber onde devem ser investigados os crimes praticados por um primeiro-ministro em exercício de funções não é pacífica. Há magistrados que defendem que mesmo depois de deixar o cargo os inquéritos deviam continuar a gozar desse foro especial porque o que se pretende proteger é a função e não a pessoa. Outros entendem que para ter a prerrogativa de ser investigado pelo Ministério Público junto do Supremo são necessários dois requisitos: os alegados crimes terem sido cometidos na qualidade de primeiro-ministro e a pessoa manter essa qualidade.

Facto é que o antigo primeiro-ministro José Sócrates, que vai ser julgado por crimes de corrupção na Operação Marquês, nunca foi investigado pelos procuradores que trabalham no Supremo, nem será esta instância superior a fazer o respectivo julgamento, que deverá decorrer na primeira instância. No caso de Sócrates, que começou a ser investigado já não era primeiro-ministro, o inquérito correu sempre no DCIAP.