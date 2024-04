Montenegro insistiu num diálogo “sem preconceitos ideológicos nem arrogância”

No seu primeiro discurso no Parlamento enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro quis marcar calendário das prioridades políticas, insistindo no compromisso dialogar com a oposição.

Sem "preconceitos ideológicos nem arrogância", mas com "sentido de compromisso e espírito agregador", o primeiro discurso de Luís Montenegro no Parlamento enquanto primeiro-ministro manteve o tom de apelo à estabilidade, mas também de responsabilização do PS enquanto partido que pode garantir a estabilidade do mandato de minoria relativa do XXIV Governo Constitucional. Depois de ter apresentado um programa com 60 medidas escolhidas dos programas eleitorais dos restantes partidos com representação parlamentar, Montenegro elegeu as nove medidas prioritárias para começar a trabalhar "já amanhã".

Depois de ter apresentado uma intenção de "diálogo" com "todos, todos, todos" os partidos com representação parlamentar, Luís Montenegro anunciou que essa vontade será concretizada nos próximos dias, mostrando interesse em agendar várias reuniões com os partidos da oposição, à esquerda e à direita.

Se na campanha eleitoral se comprometeu com decisões "nos primeiros 60 dias de Governo" e se esta manhã no Parlamento se mostrou determinado a apresentar resultados rapidamente (começando pelas nove prioridades anunciadas), Montenegro mas não deixou de assinalar uma certa "estranheza" face à pressão feita agora pelo PS "depois de oito anos no Governo" sem conseguir resolver alguns dos problemas para os quais agora pede respostas urgentes.

"Impusemos internamente vários objectivos para os primeiros 60 dias mas que estranho soa ouvir aqueles que não resolveram em oito anos, reclamar agora decisões para ontem", notou. "Apenas se pode concluir que têm em grande conta a capacidade de realização deste Governo", ironizou o primeiro-ministro para gáudio da bancada social-democrata, que aplaudiu a nota lateral.

Segundo Luís Montenegro, a estratégia deste Governo terá como pilares de acção três matérias: a salvação do Estado Social; a concretização de apostas estratégicas e a dinamização da economia com responsabilidade financeira.

Dirigindo-se ao hemiciclo, Luís Montenegro insistiu que não será o seu executivo a "pôr em causa a estabilidade política e governativa". Com duas moções de rejeição ao Programa do Governo do horizonte - do PCP e do BE -, Montenegro argumentou que viabilizar o documento "significa permitir o início da acção governativa". Para o primeiro-ministro, uma viabilização do documento não é sinónimo de subscrever o seu conteúdo, mas de "não bloquear a sua execução".

Acenando com o cenário de eleições antecipadas caso a oposição faça cair o Governo (ora através de uma moção de censura, ora através de um chumbo ao próximo Orçamento do Estado), Montenegro avisa que os portugueses "não perdoarão" se a oposição der "um cheque sem cobertura ao país", adiando a resolução dos problemas do país.

Novamente, dirigindo-se a todos, "mas em particular ao PS, que governou 22 dos últimos 28 anos", Montenegro distanciou-se de jogos tácticos e chantagens. "Não fazemos chantagem nem somos arrogantes", declarou. E dirigindo-se aos socialistas, Montenegro desafiou Pedro Nuno Santos a esclarecer se tem ou não reservas mentais sobre a legitimidade deste Governo.

"Se, como é minha convicção e esperança democrática, não tem essa reserva mental, então nestes dois dias e nos anos seguintes, com certeza que fará a sua oposição e com certeza que constituirá a sua alternativa, mas assumirá em consequência que não será um bloqueio ao normal funcionamento do Governo", concluiu.