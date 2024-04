Magnata do imobiliário condenada à morte no Vietname por fraude financeira

Lan foi responsabilizada por um escândalo fraudulento de mais de 11 mil milhões de euros. Presidente do país demitiu-se recentemente por causa de outro caso de corrupção

Um tribunal vietnamita condenou esta quinta-feira à pena de morte Truong My Lan, presidente de uma empresa imobiliária, num caso de fraude que totalizou 11,65 mil milhões de euros, o maior escândalo financeiro de sempre no Vietname.

As acções da magnata – presidente da Van Thinh Phat (VTP) e acusada de utilização fraudulenta de fundos do Saigon Commercial Bank (SCB) durante uma década – “corroeram a confiança das pessoas na liderança do Partido [Comunista] e do Estado”, disse o juiz, segundo os meios de comunicação locais, durante o julgamento realizado na cidade de Ho Chi Minh.

A prisão de Lan, em Outubro de 2022, foi uma das mais notórias de uma campanha anticorrupção em curso no Vietname, que se intensificou desde esse ano. A chamada operação “Forno Ardente” atingiu o topo da política vietnamita.

O Presidente vietnamita, Vo Van Thuong, renunciou ao cargo em Março, após ser implicado nas investigações anticorrupção.

A VTP estava entre as empresas imobiliárias mais ricas do Vietname, com projectos que incluíam edifícios residenciais de luxo, escritórios, hotéis e centros comerciais.

Os analistas dizem que o escândalo levantou questões em relação a outros bancos ou empresas que poderiam ter cometido erros semelhantes, prejudicando as perspectivas económicas do Vietname e deixando os investidores estrangeiros nervosos, quando o país estava a tentar posicionar-se como o local ideal para as empresas que pretendiam dinamizar os seus negócios fora das cadeias de abastecimento da China.

O sector imobiliário no Vietname foi particularmente atingido em todo esse processo: cerca de 1300 empresas imobiliárias retiraram-se do mercado em 2023; os promotores têm oferecido descontos e ouro como presentes para atrair compradores; e, apesar dos arrendamentos de lojas terem caído um terço na Cidade de Ho Chi, muitos locais no centro da cidade ainda estão vazios, segundo os meios de comunicação locais.

Em Novembro, o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, o principal político do Vietname, disse que a luta anticorrupção iria “continuar a longo prazo”.