Após demissão do Presidente, Parlamento do Vietname nomeia chefe de Estado interina

Vo Van Thuong demitiu-se apenas um ano depois de tomar posse e terá sido alvo de uma campanha anti-corrupção do Partido Comunista. Vo Thi Anh Xuan assume o cargo temporariamente.

O Parlamento do Vietname nomeou esta quinta-feira a vice-presidente, Vo Thi Anh Xuan, como chefe de Estado interina, depois de o Presidente, Vo Van Thuong, ter sido o mais recente alto funcionário político do país asiático a ser afastado no âmbito da campanha anticorrupção implementada pelo Partido Comunista.

Thuong, de 53 anos, foi afastado do poderoso e influente Politburo por violações não especificadas das regras do partido, tornando-se o segundo Presidente a sair de cena em pouco mais de um ano no Vietname.

“O Politburo nomeou Vo Thi Anh Xuan como Presidente interina até que a Assembleia Nacional eleja um novo presidente, em conformidade com a Constituição do Vietname”, noticiou o jornal online VnExpress. O Governo também confirmou a nomeação.

O Presidente do Vietname desempenha um papel essencialmente cerimonial, mas trata-se, ainda assim, de um dos quatro principais cargos políticos do país do Sudeste Asiático.

Xuan, uma das poucas mulheres num cargo de topo na política vietnamita, já tinha assumido o cargo de Presidente interina nas seis semanas que se seguiram à demissão de Nguyen Xuan Phuc, no ano passado, justificada com as “violações e irregularidades” cometidas por funcionários que trabalhavam para ele.

O agora ex-Presidente Thuong era próximo do secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, a figura política mais poderosa do Vietname e o arquitecto de uma campanha anti-subornos e anti-corrupção que se intensificou recentemente.

Na quarta-feira, o Comité Central do partido aceitou a demissão de Thuong e retirou-o do Politburo, o órgão máximo de decisão, e do seu cargo de chefe do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.

Na votação desta quinta-feira, cerca de 88% dos deputados apoiaram a sua destituição do cargo de Presidente.

O comité disse que as falhas de Thuong “tinham tido um impacto negativo na opinião pública, afectando a reputação do partido, do Estado e da sua pessoa”, sem especificar o que é que o ex-Presidente fez de errado.