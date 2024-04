Depois de Barbie, Margot Robbie produzirá filme sobre o jogo Monopólio

A actriz e produtora Margot Robbie, conhecida do grande público pelas participações em filmes como O Lobo de Wall Street (2013), Esquadrão Suicida (2016), Era Uma Vez... Em Hollywood (2019) ou, mais recentemente, Barbie (2023), vai colaborar com a Hasbro num filme dedicado a um dos jogos de tabuleiro mais famosos do mundo, o Monopólio, do qual a Hasbro é dona. A australiana manter-se-á, assim, ligada ao mundo da transposição de brinquedos ou jogos extraordinariamente populares para o grande ecrã, depois de, no ano passado, Barbie, com assinatura de Greta Gerwig, ter sido o filme mais financeiramente rentável de 2023, um sucesso de bilheteiras que não conseguiu replicar nos Óscares, dos quais saiu quase de mãos a abanar.

A LuckyChap, nome da produtora que Robbie mantém com o seu parceiro Tom Ackerley e também com Josie McNamara, vai trabalhar conjuntamente com a Hasbro Entertainment e a Lionsgate. Como escreve a revista norte-americana Variety, ainda não se sabe de que modo os responsáveis pelo projecto pretendem extrair uma história cinematográfica do “mundo bidimensional do Monopólio”. Foi o presidente da Lionsgate, Adam Fogelson, quem, “sem partilhar quaisquer detalhes” mais pormenorizados sobre o filme, divulgou o envolvimento da LuckyChap na empreitada. A notícia foi dada no evento CinemaCon, que decorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, desde domingo e até esta quinta-feira.

“Eles são produtores excepcionais que escolhem os seus projectos muito cuidadosamente”, disse Fogelson sobre a LuckyChap, acrescentando que a empresa aterra no projecto “com um ponto de vista claro” para o mesmo. “Estamos tremendamente entusiasmados por trabalhar com eles naquele que todos acreditamos que pode vir a ser o seu próximo blockbuster”, referiu ainda o presidente da Lionsgate.

Fundada há dez anos, em 2014, a LuckyChap já produziu filmes como Eu, Tonya (2017), no qual Margot Robbie assume o papel principal, Uma Miúda com Potencial (2020) e Saltburn (2023). A empresa tem sido muito cobiçada em Hollywood desde o sucesso estrondoso de Barbie, cujas receitas ascenderam aos 1,4 mil milhões de dólares (quase 1,3 mil milhões de euros). Os seus próximos projectos incluem Naughty, comédia natalícia que terá como realizadora Olivia Wilde, actriz da série House, e uma adaptação para o grande ecrã de Os Sims, videojogo extremamente popular. Esse filme será produzido em parceria com a Vertigo Entertainment e será realizado por Kate Herron, que foi a realizadora e produtora executiva da primeira temporada de Loki, série da Marvel centrada no irmão da personagem Thor.​