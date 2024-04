Japonês será o primeiro astronauta que não é não americano a pousar na Lua

O Japão fornecerá à NASA um veículo espacial pressurizado, permitindo a dois astronautas viver no seu interior até 30 dias seguidos em missões à Lua. A NASA pretende poder usá-lo na missão Ártemis 7.

Um astronauta japonês será o primeiro que não é norte-americano a pousar na Lua, como parte de uma missão do programa norte-americano Ártemis, revelaram os líderes dos dois países.

"Dois astronautas japoneses participarão em futuras missões norte-americanas, e um deles será o primeiro não americano a pousar na Lua", frisou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma conferência de imprensa conjunta em Washington, na última quarta-feira, com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O líder japonês, em visita oficial, saudou o "tremendo sucesso no campo espacial", anunciando que o Japão vai fornecer em troca um veículo lunar ultra-sofisticado. Em Janeiro, o Japão já se tinha tornado o quinto país a pousar com sucesso na Lua, ao alunar um robô.

O programa norte-americano Ártemis visa estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, e deve enviar para o satélite natural da Terra a primeira mulher e a primeira pessoa negra.

Entre 1969 e 1972, o programa Apolo levou à Lua 12 homens norte-americanos, todos brancos. Estas são as únicas 12 pessoas que pisaram solo lunar.

"A América não caminhará mais sozinha na Lua", celebrou o chefe da NASA, Bill Nelson, num vídeo publicado nas redes sociais. "A diplomacia é boa para as descobertas. E as descobertas são boas para a diplomacia", acrescentou.

A primeira missão Ártemis para devolver astronautas à superfície lunar, a Ártemis 3, está planeada para 2026.

A China planeia enviar humanos à Lua até 2030.

Tóquio e Washington já cooperam estreitamente no domínio espacial, nomeadamente no âmbito das operações da Estação Espacial Internacional. Os dois países afirmaram que planeiam "aprofundar a sua cooperação na formação de astronautas" para atingir o seu novo objectivo, de acordo com um comunicado conjunto dos dois líderes.

Um veículo pressurizado na Lua

O veículo espacial que o Japão fornecerá será pressurizado, ao contrário dos veículos lunares encomendados pela NASA a empresas privadas norte-americanas. Num rover pressurizado, os astronautas não precisarão de utilizar fatos e poderão percorrer distâncias maiores. "É um habitat móvel, um laboratório, uma casa e um explorador lunar", apontou Bill Nelson.

Dois astronautas deverão poder viver no veículo durante até 30 dias seguidos, explicou NASA, salientando que pretende poder utilizá-lo na missão Ártemis 7.

A Agência Espacial Europeia (ESA) também terá assentos reservados nas missões Ártemis em troca de contribuições tecnológicas significativas.

O programa Ártemis foi inaugurado em 2022 com o Ártemis 1, que voou com sucesso uma nave vazia ao redor da Lua. A Ártemis 2 está prevista para 2025 e deverá enviar quatro astronautas numa viagem ao redor da Lua, sem pousar. Na missão estarão três norte-americanos e um canadiano, já em treino. A Ártemis 3 deverá então ser a primeira missão tripulada a pousar na superfície lunar desde 1972. A composição da sua tripulação ainda não é conhecida.