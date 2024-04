CDU aposta nos actuais eurodeputados Sandra Pereira e Pimenta Lopes como número dois e três

A CDU vai apostar nos actuais eurodeputados Sandra Pereira e João Pimenta Lopes como números dois e três na sua lista para as eleições europeias de 9 de Junho, foi esta quarta-feira anunciado. A CDU divulgou os seus 12 primeiros candidatos às eleições europeias, depois de, em Dezembro, já ter anunciado que o ex-líder parlamentar do PCP João Oliveira seria o cabeça de lista.

Como número dois, a CDU volta a apostar na actual eurodeputada Sandra Pereira, que já tinha ocupado a mesma posição em 2019, quando João Ferreira era cabeça de lista, tendo conseguido ser eleita.

De acordo com uma nota biográfica divulgada pela coligação, Sandra Pereira é linguista, foi presidente da direcção da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica e é membro do sector intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP.

Em terceiro lugar da lista, a coligação opta por João Pimenta Lopes, actual eurodeputado que substituiu João Ferreira no Parlamento Europeu em 2021. A CDU indica que João Pimenta Lopes é biólogo, membro do Comité Central do PCP e pertenceu à direcção da Associação de Bolseiros de Investigação Científica.

Já em quarto lugar, a CDU escolheu Mariana Silva, membro da comissão executiva do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e que, nas últimas legislativas, foi também a "número quatro" da lista da coligação pelo círculo eleitoral de Lisboa.

De acordo com a nota biográfica, Mariana Silva é professora e artesã, foi eleita na assembleia municipal de Guimarães e foi deputada do PEV na XIV Legislatura (2019-2022).

Completam a lista os candidatos Joel Moriano, Isabel Cristina, Francisco Calheiros, Inês Guerreiro e Gisela Matias. Em décimo lugar surge o historiador Manuel Loff, que assumiu as funções de deputado no final da última sessão legislativa em substituição de Diana Ferreira, seguido de Ana Margarida de Carvalho e de João Geraldes.

Nas últimas eleições europeias, em 2019, a CDU ficou em quarto lugar, com 6,88% dos votos, elegendo dois eurodeputados: João Ferreira e Sandra Pereira.