Banco de Fomento: Governo quer “avaliar” papel e “rever mandato”

Rever contrato de mandato e avaliar papel do banco promocional do Estado são duas das medidas que o executivo defende para a próxima legislatura. AICEP, que apoia internacionalização, volta à origem.

"Rever", "avaliar", "transformar". O novo Governo olha para o Banco Português de Fomento (BPF), criado pelo anterior executivo para gerir em nome do Estado capital, dívida e garantias a empresas, e conjuga o futuro do BPF, com três verbos: rever o contrato de mandato sob o qual este banco promocional do Estado actua; avaliar o papel desempenhado pelo BPF no ecossistema institucional responsável pela política económica nacional; e encontrar solução para que ele se transforme num instrumento fundamental na aplicação de fundos europeus e do Banco Europeu de Investimento (BEI) em Portugal.