E se o 25 de Abril não tivesse acontecido e “tivéssemos continuado a viver com medo”?

O 25 de Abril Nunca Aconteceu. É a partir deste pressuposto que a Palmilha Dentada monta a sua nova peça, que sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto, no Porto, a partir desta quinta-feira.

Na nova peça da Palmilha Dentada, a Revolução dos Cravos não passa de uma tentativa falhada de golpe de Estado. Salgueiro Maia, líder da coluna militar que pretendia derrubar o regime, não parou num sinal vermelho e colidiu com um camião de entrega de pão; a polícia de trânsito foi chamada ao local e prendeu o capitão, comprometendo a operação. Consequências: estamos em 2024 e Portugal ainda não se livrou da ditadura. O trabalho infantil mantém-se como uma realidade fortíssima, a “homossexualidade continua a ser fortemente reprimida”. E, com uma PIDE ainda actuante, “continuamos sem opções, com medo de ser interrogados, com medo de que nos batam à porta durante a noite”, afirma o encenador Ricardo Alves, director artístico da Palmilha. De modo a proteger as indústrias locais, também há muitos produtos que permanecem inacessíveis. A Coca-Cola é um mito e até as sandálias Crocs são proibidas.