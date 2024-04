Pedro Nuno e o “não é não” ao orçamento do PSD

Está em vista um horizonte de acordo entre PS e PSD ou trata-se de uma jogada numa legislatura que não existir com a ameaça de um fim antecipado?

Se dúvidas houvesse, a troca de correspondência desta segunda-feira entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos confirmou que a Aliança Democrática e o PS concordam sobre a necessidade de valorizar algumas carreiras da função pública. Falta, porém, saber se primeiro-ministro e líder da oposição conseguirão chegar a acordo quanto ao "tempo e modo" para concretizar a valorização das carreiras de professores, profissionais de saúde, forças de segurança e oficiais de justiça. Está em vista um horizonte de acordo entre PS e PSD ou trata-se de uma jogada numa legislatura que não existir com a ameaça de um fim antecipado?

