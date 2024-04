Retrospectivas Indielisboa: o povo com o MFA, a memória com a Palestina

Homenagem às Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do Movimento das Forças Armadas, em 1974-75, e cinco longas e cinco curtas do palestiniano Kamal Aljafari.

São duas as retrospectivas que o IndieLisboa anuncia para esta 21.ª edição — entre 23 de Maio e 2 de Junho — e como o lema é “Olhar o passado e imaginar o futuro” participemos no diálogo que elas propõem. Depois de, em Março, ter divulgado o programa IndieMusic, a direcção do festival anuncia esta terça-feira uma retrospectiva que homenageia as Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do Movimento das Forças Armadas (MFA), porque estamos a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, e uma outra que revela “a obra urgente” do realizador e artista visual palestiniano Kamal Aljafari, 52 anos, nascido em Ramla, uma das “cidades mistas” de Israel.